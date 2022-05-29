Нутрициолог рассказал о минусах «диеты принца Гарри»

Нутрициолог и консультант по питанию Екатерина Межевитинова перечислила плюсы и минусы так называемой сиртфуд-диеты. Эксперт пояснила, что разработанная нутрициологами из Великобритании Гленом Маттеном и Эйданом Гоггинсом диета пользуется большим успехом. Среди её последователей принц Гарри и актриса Гвинет Пелтроу.

По мнению авторов диеты, сиртфуды позволят ускорить самовоспроизведение клеток в организме. Результатом станет снижение уровня стресса, улучшение памяти, омоложение и сброс лишнего веса.

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Поклонники сиртфуд-диеты стремятся добавить в свой рацион больше вишни и клубники, гречи, петрушки, фиников, капусты кале, соевых бобов и некоторых других продуктов. Рыба курица и говядина разрешена в малых количествах. Эксперт пояснила, что эта система питания предполагает достаточно скудный рацион, а потому может нанести вред здоровью.