Билл Гейтс пообещал человечеству новую пандемию

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прогнозирует появление новой пандемии в течение ближайших 20 лет с вероятностью 50%. Такую точку зрения он высказал в интервью испанской газете El Diario.

Развивая свою мысль, основатель Microsoft отметил, что новая пандемия может возникнуть на основе гриппа или коронавируса. При этом возможен и другой сценарий Например, так как называемый биотерроризм — намеренное распространение созданного человеком вируса.

Билл Гейтс назвал и третий возможный сценарий. Так как человечество по мере своего развития продолжает вторгаться во всё новые экосистемы, новый вирус может выйти из мира природы.

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