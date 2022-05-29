В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам о симптомах оспы обезьян

Лихорадка, увеличение лимфоузлов, головные и мышечные боли, слабость и высыпания на коже: в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу перечислили основные симптомы оспы обезьян. В ведомстве напомнили горожанам, что эндемичным регионом болезни является Африка и в России случаев не зарегистрировано. Вероятность завоза инфекции в страну эксперты оценивают как низкую.

Болезнь является редким вирусным заболеванием. Она передается от животных к человеку, а также от человека к человеку, но только при длительном контакте. Необходим прямой контакт кожи или слизистых с кровью или биологическими жидкостями. Инфекция может передаваться от беременной ребенку.

Горожанам напомнили, что при пребывании в странах Центральной Африки важно избегать контакта с животными. В особенности это касается приматов и грызунов.

Всего с начала мая было выявлено свыше 100 случаев инфицирования. Болезнь зарегистрирована более, чем в 10 странах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения назвал группу россиян, у которых уже есть иммунитет к оспе обезьян. В неё входят те, кто родился в СССР до 1980-го года.