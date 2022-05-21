Министр здравоохранения заявил об иммунитете россиян к оспе обезьян

В России не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород.

Также глава Минздрава отметил, что часть россиян уже имеют иммунитет к это болезни. Речь идет о тех, кто родился в СССР до 1980 года и был привит от оспы.

Иммунная система к сожалению, не защитит россиян от травм на даче. Как пишет Neva.Today, наиболее типичные случаи связаны с инструментами, велосипедами и мотоциклами.

Владимир Мурашко также отметил, что российские врачи при необходимости смогут поставить зараженному оспой обезьян пациенту диагноз и провести лечение. В стационарах имеются все необходимые для лечения данной болезни медикаменты.