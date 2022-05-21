Маленькой петербурженке ввели самый дорогостоящий в мире препарат

Препарат от спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» был введен маленькой пациентке в Первой детской больнице Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Маленькой пациентке 1 год и 10 месяцев. Введенный ей препарат необходимо использовать только один раз в жизни, а его стоимость составляет более 100 миллионов рублей.

Закупки удалось наладить благодаря созданному по инициативе президента РФ Владимира Путина фонду «Круг добра». Средства фонда пополняются за счет налогоплательщиков с ежегодным доходом, превышающим 5 миллионов рублей.

В Петербурге приобретенный на средства фонда препарат «Золгенсма» используют уже в третий раз. Ранее препарат детям вводили в федеральных стационарах.

Главврач Первой детской больницы Александр Гостимский сообщил, что анализы у маленькой пациентки хорошие и её планируют выписать уже на следующей неделе.