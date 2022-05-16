В Россию снова будут поставлять рентгеновскую пленку из-за рубежа

Поставки импортной рентгеновской пленки в Россию возобновлены. В пресс-службе Росздравнадзора уточнили, что возникшая в некоторых российских регионах нехватка данного расходного материала будет устранена в ближайшее время.

Поставки рентгеновской пленки возобнволяют компании компаний Sony и Agfa. Первая уже начинает отгрузку согласно поступающим заявкам от региональных дилеров. Большую партию пленки намерена поставить в Россию летом компания Fujifilm.

Также будет упрощен ввоз в Россию смартфонов и компьютеров. Как пишет Neva.Today, новый порядок позволит удовлетворить потребности внутрироссийского рынка.

В Росздравнадзоре недсотаток рентгеновской пленки в отдельных регионах объяснили поиском новых способов её транспортировки зарубежными производителями. Решение проблемы удалось выработать во время рабочего совещания с уполномченными представителями производителей.