Более тысячи покусанных клещами петербуржцев обратились к врачам с начала сезона

В Петербурге за неделю с 6 по 12 мая из-за укуса клеща обратились в медицинские учреждения 879 человек. В числе пострадавших 281 ребенок. 77 укусов произошло на территории города.

Как сообщили в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора, лидерами по числу пострадавших от клещей стали Курортный, Пушкинский, Выборгский и Приморский районы города. 614 принесенных в медицинские учреждения города клещей исследовали на наличие клещевого энцефалита. В одном случае результат исследования оказался положительным.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения Петербурга с укусами клещей обратились более 1,3 тысяч человек. 388 укушенных — дети.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в комитете по здравоохранению напомнили петербуржцам порядок действий при укусе клеща.