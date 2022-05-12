Новый корпус детской больницы открыли на Васильевском острове

В центре Петербурга октрыли новый корпус детской больницы №2 Святой Марии Магдалины. Как сообщии в пресс-службе админситрации города, учреждение сможет принимать 160 маленьких пацинетов.

В новом корпусе находятся четыре отделения: нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии. Все они оснащены новейшим оборудованием. Операционный нейрохирургический микроскоп и ультразвуковой нейрохирургический аспиратор позволят медицинскому учреждению проводить сложнейшие нейрохирургические операции.

Инновационная инфраструктура в свором времени может появиться и в IT-сфере Петербурга. Как пишет ALLNW вместо промзоны в «Горской» планируется создать современный IT-кластер.

овый корпус детской больницы и оборудование для него обошлись Петербургу почти в 600 миллионов рублей. В результате егот ввода в эксплуатацию больница сможет принимать больше маленьких пациентов из шести районов города.