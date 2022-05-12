Две полосы КАД перекроют до 25 мая

На Кольцевой дороги в период с 14 по 25 мая будут проводиться работы по устранению колейности покрытий. Как сообщили в пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для движения закроют две полосы между путепроводом, проходящим над основным ходом КАД в районе Центральной улицы, и развязкой на пересечении с дорогой к ММПК «Бронка».

Работы будут проводиться на второй и третьей полосе внутреннего кольца КАД. Первая полоса останется открытой, однако максимальную скорость движения по ней сократят до 50 километров в час. Водителей об огарничениях предупредят с помощью временных дорожных знаков и водоналивных барьеров.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что фестиваль SpbTransportFest ограничит движение в центре города.