30 пешеходных переходов появится в Петербурге до сентября

За лето в Петербурге планирут обустроить три десятка пешеходных переходов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, места для их создания выбраны с учетом обращений петербуржцев.

Заказчиком работ по обустройству пешеходных переходов выступит «Дирекция по организации дорожного движения Петербурга». Проложить «зебры» планируется по следующим адресам: на перекрестке Кронштадской и Портовой улиц, на улице Дмитрия Устинова у дома № 1, на перекрестке улицы Ткачей и площади Культуры, на перекрестке улиц Маршала Тухачевского и Буренина, на 4-5 линии у дома № 45, а также на перекрестке 10-11 линии Васильевского острова и набережной реки Смоленки, на Нижне-Каменской улице у дома 7, корпус 1, на Дибуновской улице у дома № 10, в Петергофе на перекрёстке улиц Морского Десанта и Прудовой.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на проспекте Просвещения сбили девушку на пешеходном переходе.