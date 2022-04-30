С 30 апреля по 10 мая льготные аптеки Петербурга будут работать по особому графику

Изменен режим работы льготных аптек в период с 30 апреля по 10 мая. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

1, 2, 3, 9 и 10 мая в льготных отделах структурных подразделений АО «Петербургские аптеки» будут выходными. 30 апреля, 7 и 8 мая они работают по сокращенному графику: с 10:00 до 18:00. В период с 4 по 6 мая отделы будут открыты по обычному расписанию.

Изменения касаются льготных аптек №162 на проспекте Энгельса, 69; №151 на Гражданском проспекте, 27; №233 на Бухарестской улице, 114; №33 на улице Восстания, 30/7 и №46 на улице Бонч-Бруевича, 5/10.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в льготные аптеки Петербурга поступила партия препарата «Эутроксин».