В комитете по здравоохранению Петербурга сменились главные внештатные специалисты

В петербургском комитете по здравоохранению кадровые перестановки. Как сообщили в администрации города, назначены сразу три главных внештатных специалиста.
Главным внештатным специалистом педиатром стала директор Института перинатологии и педиатрии Центра им Алмазова стала Татьяна Первунина. Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО СПб Северин Гречаный станет главным внештатным психиатром комитета по здравоохранению Петербурга.
Третий утвержденный кандидат — заместитель главного врача детской городской больницы № 22 Александр Ли. Он станет главным внештатным детским специалистом по паллиативной медициной помощи.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что до конца текущего года в поликлиники Петербурга будет поставлено 875 единиц нового оборудования.