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Малышева рассказала о влиянии соли на давление

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© Фото: Baltphoto

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Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» озвучила три способа снизить давление, не принимая лекарств. Её соведущий Герман Гандельман рекомендовал снижени веса, отметив, что одини потерянный килограмм снижает артериальное давлениев среднем на один миллиметр ртутного столба.

Еще одним способом снизить давление стало ограничение потребления соли. Если исключить её из пищи, оно может снизиться на 10 миллиметров ртутного столба.

Третьми спобом ведущие назвали регулярную физическую нагрузку. Заниматься необходимо не менее 30 минут в день пять раз в неделю.

Для поддержания здоровья не менее важна и профилактика, в том числе и раняя диагностика заболеваний. Neva.Today сообщает, что медико-просветительского проекта «Территория здоровья» стали 727 петербуржцев.

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