Лапароскопическое лечение диафрагмальных грыж будут проводить в детской больнице имени Филатова

Лечить диафрагмальные грыжи у маленьких паицентов в Детской городской клинической больнице №5 будут методом лапароскопии. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», его уже успешно использовали для оказания медицинской помощи годовалому Даниилу.

Постоянный кашель у Даниила появился с 5 месяцев и вызывал исльное беспокойство у мамы мальчика. Точный диагноз не удавалось поставить ни лечащему педиатру, ни пульмонологу.

В детскую больницу мальчик попал с подозрением на инфекционное заболевание. Там Даниилу наконец поставили верный диагноз и провели успешное лечение.

Диафрагмальная грыжа может проявиться уже на 18-20 недель внутриутробного развития ребенка. Однако на постановку точного диагноза нередко требуется длительное время.