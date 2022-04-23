В детской больнице имени Филатова будут лечить диафрагмальные грыжи

В Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова начали оказывать поможь пациентам с диафрагмальными грыжами. В пресс-службе комитета по здравоохранению рассказали, что первым пациентом с таким диагнозом, которому успешно помогли в учреждении, стал годовалый Даниил.

В детскую больницу ребенок попал с постоянным кашлем и подозрением на инфекционное заболевание. Поставить верный диайгном лолго не могли ни педиатр, ни пульмонолог. Отмечается, что диафрагмальные грыжи нередко диагностируют уже на 18-20 недел внутриутробного развития.

В Колпинском районе Петербурга будут оказывать детям помощь иного рода. Neva.Today сообщает, что там открылось социально-реабилитационное отделение для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.