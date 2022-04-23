В Покровской больнице успешно заменили пациенту кардиостимулятор

Врачи Покровской больницы провели операцию по реимплантации пациенту кардиостимулятора. Как сообщили в комитете по здравоохранению, хирургическое вмешательство стало первым по данному профилю, которое в больнице осуществили после перепрофилирования.

Сердечно-сосудистый хирург Илья Репников, в Покровской больнице реимплантацию кардиостимуляторов проводят нечасто. За время длительного нахождения в теле пациента удаляемый кардиостимулятор покрывается соединительной тканью. На её рассечение, чтобы аккуратно достать аппарат, врачу необходимо дополнительное время.

А в детскую городскую больницу №19, как сообщает «МК в Питере», накануне привезли 12-летнюю школьницу. Девочку нашли лежащей на проезжей части возле дома №33 на Казанской улице и забрали в больницу с закрытым переломом левой лучевой кости.