Во вторник Петербург стоит в обычных утренних пробках

Во вторник, 19 апреля, на дорогах Петербурга наблюдается обычная для утренних часов загруженность. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 9:00 трафик оценивается в 5 баллов.

Набережная реки Фонтанки стоит в районе улицы Ломоносова к Невскому проспекту. Пробка собралась на проспекте Римского-Корсакова и улице Глинки. Движение по Садовой улице затруднено от Итальянской до набережной реки Мойки.

Традиционная пробка наблюдается на Тучковом мосту, набережной Макарова и Ждановской набережной. Дорожные работы осложняют движение по набережной Адмирала Лазарева.

Плотно на Черной речке к Ушаковскому мосту. Большая пробка на проспекте Энгельса, Светлановской площади и Большом Сампсониевском проспекте.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на севере Ленинского проспекта построят боковой проезд.