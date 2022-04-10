Диетолог рассказала, чем полезна вода с лимоном

Вода с лимоном способствует похудению, улучшает самочувствие и делает человека бодрее. Об этом сообщает Gazets.SPB, ссылаясь на диетолога Лорен О’Коннор.

Эксперт уверена, что напиток защищает от болезней и укрепляет иммунитет. Кроме того, его легко готовить и приятно пить. Благотворное воздействие на организм объясняется тем, лимонный сок имеет низкий показатель pH и считается кислотным. Но в организме человека он превращается в ощелачивающий напиток.

Среди других положительных эффектов воды с лимоном снижение риска появления камней в почках. Он также поддерживает здоровье сердца и сосудов, защищает от обезвоживания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации для петербуржцев, страдающих поллинозом.