Роспотребнадзор дал рекомендации петербургским аллергикам

Специалисты Управлении Роспотребнадзора по Петербургу опубликовали рекомендации для горожан, страдающих весенним поллинозом. Первая из них — обратиться к врачу при появлении первых признаков аллергии. Как пояснили в ведомстве, врач проведет все необходимые обследования, чтобы определить аллергены, а по их итогу назначит лекарственные препараты.

Если есть возможность, страдающим поллинозом рекомендовали сменить климат в период цветения растений. При отсутствии данной возможности рекомендуется пореже бывать на улице и отказаться от выездов на природу. Стоит использовать специальные сетки для окон, а также проводить влажную уборку ежедневно.

На период обострения поллиноза важно исключить из рациона орехи, фрукты с косточками, специи, мёд.

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