В Петербурге стало больше заболевших ВИЧ

За прошедший год в Петербурге зарегистрировано на 15% больше новых случаев ВИЧ-инфицирования, чем годом ранее. Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева на пресс-конференции в ТАСС, всего за год о своем ВИЧ-положительном статусе узнали 2,5 тысячи петербуржцев.

Эксперт пояснила, что с 2014 года в Петербурге наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ. Однако по итогам прошедшего года можно говорить о небольшом превышении.

Обследование на ВИЧ-инфекцию за 2021 год прошли 1,3 миллиона петербуржцев. Отмечается, что больше всего заразившихся у женщин в возрасте от 25 до 45 лет, а у мужчин — в возрасте 43-44 лет. 70% заболевших заразились ВИЧ половым путем. В 19,5% случаев причиной стали наркотики.