В поликлинике №14 Выборгского района установят новый маммограф

В Поликлинике №14 на Муринском проспекте установят новый маммограф. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», оборудование белорусского производства завезут в учреждение до 1 декабря. Этот срок подтвердили в ходе личного приема у губернатора Петербурга Александра Беглова.

Уточняется, что маммограф в поликлинике №14 не работает с осени. Заключение о неисправности аппарата уже получено.

Как сообщил глава администрации Выборгского района Виктор Полунин стоимость аппарата белорусского производства составляет 15 миллионов 512 тысяч рублей. 49% этой суммы поступили из федерального бюджета. Еще 51% выделили из бюджета регионального. Как пояснил глава района, деньги поступили в марте, а в мае будет заключен договор, срок поставки по условиям которого составит полгода.

Губернатор Александр Беглов поручил обеспечить медицинское учреждение оборудованием до 1 декабря. Подчеркивается, что при необходимости до этого времени следует привести в порядок помещение, где будет установлен маммограф.