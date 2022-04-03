Первый этап капремонта завершили в детской поликлинике №44

В петербургской детской поликлинике №44 на Мытнинской улице завершен первый этап капитального ремонта. Как совершили в пресс-службе администрации города, медицинское учреждение уже возобновило прием маленьких пациентов. Помимо лечебных отделений в поликлинике открылись соляная пещера и бассейн.

На втором этапе капремонт будет вестись в соседней половине здания. Завершить его планируется к ноябрю текущего года. Прерывать прием на это время медицинское учреждение не будет.

Ремонт идет с опережением графика. Изначально завершить его планировалось уже в 2023 году. На ремонтные работы из бюджета выделено порядка 800 миллионов рублей. Еще 80 миллионов рублей направлено на закупку нового оборудования для поликлиники.