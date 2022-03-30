Девочке из Краснодарского края помогли петербургские врачи

В Педиатрическом университете помогли девочке из Краснодарского края. Как сообщает «Петербургский Дневник», врачи сумели остановить развившуюся у ребенка эпилепсию.

Болезнь появилась у Кристины в 2 года и 4 месяца. До этого девочка развивалась по возрасту, однако затем начала терять речь и узнавать близких.

Сейчас Кристине четыре и она ходит в детский сад, где у неё есть подруги, и активно учит буквы.