«Яндекс» расскажет о транспортной реформе в Петербурге

Информировать петербуржцев о транспортной реформе будет поисковая система «Яндекс». Сведения об изменениях в движении транспорта появятся в специальном разделе на главной странице сервиса.

Ссылка ведет на страницу «Яндекс.Карт», где размещена информация по изменениям в рамках новой модели транспортного обслуживания 2022. Строить на картах маршруты с учетом вступивших в силу изменений петербуржцы смогут с 1 апреля.

Найти новый раздел в мобильной версии можно в центре экрана. В версии для стационарных устройств он располагается справа над блоком погоды.

Первый этап транспортной реформы в Петербурге стартует 1 апреля.