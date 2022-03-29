Производство жизненно необходимых лекарств в Петербурге простимулируют офсетными контрактами

Петербург будет стимулировать производство лекарств с использованием механизмов офсетного контракта. Как заявил Александр Беглов в своем радиообращении, данный способ используют для изготовления жизненно важных препаратов. Слова губернатора приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Использование офсетных контрактов позволит обеспечит жизненно необходимыми лекарствами льготников из числа больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. По недостающим в настоящее время позициям наладят выпуск предприятия фармацевтического кластера. Градоначальник подчеркнул, что заводы будут замещать импорт, а город гарантирует приобретение лекарств по долгосрочным контрактам.

Отмечается, что значимый рост спроса на лекарства объясняется желанием людей купить их впрок. Соответственно, выросло и число заказов на новые партии. По словам губернатора, в Петербурге имеется запас препаратов для льготной категории граждан на шесть месяцев, что подтверждено инспекцией медицинского производства.

Власти Петербурга в настоящее время занимаются проработкой расширения мер социальной защиты. Разрыв цепей поставок из-за западных санкций требует усиленной поддержки семей с детьми, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной и блокадников.