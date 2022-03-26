Беглов сообщил о наличии на петербургской фармбазе всех необходимых лекарств

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил склад АО «Центральная Фармацевтическая база» и удостоверился в наличии всех необходимых лекарств. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отметил Александр Беглов, на базе имеется запас для обеспечения льготников всех категорий необходимыми лекарствами на срок до 6 месяцев. Поставки препаратов от производителей осуществляются ежедневно. Далее эти лекарства распределяются по аптекам. Из городского бюджета на закупку направлено 13 млрд рублей. Еще около 3 млрд рублей поступило из федерального бюджета.

Петербургская фармбаза, как напомнил губернатор, получила широкую известность во время пандемии. Тогда для хранения вакцины на ней появились два новых холодильника. За прошедшее время на фармбазу привезли около 4 миллиардов доз вакцины.

Александр Беглов особо подчеркнул снижающуюся заболеваемость коронавирусом в Петербурге. Однако призвал горожан соблюдать масочный режим.