В Петербурге хватает инсулина для льготников

В Петербург доставили новую партию инсулина, которая предназначена для представителей льготных категорий. В ней 20 тысяч упаковок.

Как заявил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в ходе прямого эфира проекта «Объясняем.РФ», в наличии есть все необходимые наименования препарата. Инсулина хватит для всех льготников.

Предприятия Novo Nordisk и Sanofi с неполным циклом производства, но запасом сырья на год находятся в Орловской и Калужской областях. Предприятие с полным циклом производства инсулина - это петербургский Герофарм.

Всего в Петербурге проживает 179 тысяч человек, больных сахарным диабетом. Инсулин требуется 41 тысяче из них.