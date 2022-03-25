5,5 тысяч школьников Петербурга проводят весенние каникулы в детских лагерях

5,5 тысяч петербургских школьников отправились на каникулы в детские оздоровительные лагеря на территории соседних регионов. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Ирины Потехиной, дети отправились в лагеря 24 марта. Смена длится девять дней — до 3 апреля.

Больше всего юных петербуржцев отправились на каникулы в лагеря Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской области. В 13 лагерей Ленинградской области заехали 1,3 тысячи обладателей льготных путевок. Детям-инвалидам и сопровождающим выделено еще 338 путевок. Они отправились на отдых и оздоровление в санаторно-курортные организации на территории СЗФО.