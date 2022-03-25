Четыре дефицитных лекарства планируют завести в Петербург в течение недели

В Петербург в течение недели должны привести препараты «Метотрексат», «Иммуноглобулин человека нормальный», «Ботулинический токсин типа А» и «Левотироксин натрия», которых очень ждут пациенты. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу петербургского комитета по здравоохранению, город уже подписал контракты на поставку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге есть запас жизненно-важных препаратов, которого достаточно на период от двух до шести месяцев. Однако горожане отреагировали на возможный дефицит паническим ростом спроса. Дмитрий Лисовец подчеркнул, что недостаток препаратов в настоящее время связан именно с желанием петербуржцев приобрести препараты про запас.