Интерактивную карту российских санаториев создадут в Петербурге

Петербург представил свои возможности в сфере медицинского туризма на выставках «Интурмаркет-2022» и «МИТТ-22», которые прошли с 12 по 17 марта. В пресс-службе комитета по туризму рассказали, что соглашение о запуске пилотного проекта «Оздоровительная карта России» подписали Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма и Лига здоровья нации.

Председатель комитета Сергей Корнеев отметил, что в санаторный комплекс Петербурга входит около 40 объектов. Они предлагают пациентам современные медицинские программы по различным направлениям.

С помощью интерактивной карты санаториев России туристы смогут подобрать подходящую лечебную или оздоровительную программу. Её представят уже на всероссийском конгрессе «Оздоровительная карта России», который пройдет в период с 11 по 13 мая.

Пока же петербуржцы для подбора санатория могут воспользоваться реестром из 27 учреждений на сайте Санкт‑Петербургского агентства медицинского туризма.