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Российский рынок обеспечат петербургским инсулином

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© Фото: Baltphoto

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Компания «Герофарм» наращивает производство.

В петербургской компании «Герофарм» производят тысячу килограммов инсулина в год и смогут полностью обеспечить препаратом российский рынок. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сегодня предприятие посетили губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

Для гостей на предприятии провели небольшую экскурсию. Фармацевты заверили, что дефицита лекарств в аптеках Петербурга не будет. Губернатор Петербурга Александр Беглов пояснил, что продукция предприятия способна полностью заменить иностранные аналоги. Предприятие производит лекарственные препараты на самом высоком уровне.

Александр Бельский отметил, что нарастить объем производства до 100% от необходимого российскому рынку для предприятия является задачей полутора-двух месяцев. В этот период времени входят и логистические перестановки.

Компания «Герофарм» является одним из трех крупнейших производителей инсулинов. Численность её кадров приближается к полутора тысячам человек. В Петербурге функционирует почти полный цикл производства. Фасовка готовых лекарственных средств выполняется в Подмосковье.

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