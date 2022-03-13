Петербуржцы не могут найти в аптеках некоторые лекарства

В России увеличились сроки доставки закупленных в Германии препаратов для имеющих проблемы с щитовидной железой пациентов «Эутирокс» и «L-Тироксин». Как сообщает 47news, данные препараты практически невозможно найти в настоящее время в аптеках Петербурга и Ленинградской области.

Левотироксин натрия является основным действующим веществом в обоих препаратах. В России он пока не имеет аналогов.

На горячей линии «003» изданию подтвердили, что запасы препарата в Петербурге заканчиваются. Информационными партнерами этой службы являются более 200 аптек во всех районах Петербурга. В «ЛенОблФарма» уточнили, что в Ленинградской области лекарства также практически не осталось.

В пресс-службе комитета по здравоохранению пояснили, что в ближайшее время ожидается новая закупка Левотироксина.