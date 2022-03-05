По Петербургу проехал весенний трамвай

В субботу, 5 марта, в Петербурге состоялась предпраздничная акция в честь приближающегося Международного женского дня. Как сообщили в городском комитете по транспорту, по городу проехал весенний трамвай.

Пассажирок маршрута №3 поздравляли с праздником и дарили цветы. В опубликованном Комтрансом видеоролике видно, что получательницы остались очень довольны неожиданным поздравлением.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к Дню влюбленных 14 февраля в комитете по транспорту создали открытки на основе ретро-фотографий.