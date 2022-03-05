Вход на «Пионерскую» со стороны проспекта Испытателей закрыли из-за ремонта

На станции метро «Пионерская» в Петербурге с пятого марта начался капитальный ремонт. Как сообщает на официальном сайте метрополитена, в связи с этим закрыт вход в вестибюль со стороны проспекта Испытателей. Пассажиры по-прежнему могут пройти в вестибюль со стороны Богатырского проспекта.

В метрополитене уточнили, что данное ограничение будет действовать до 7 ноября 2022 года. Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездки. Какие именно работы будут проводиться в вестибюле «Пионерской» не уточняется.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о закрытии на ремонт одного из вестибюлей станции метро «Московская». Там работы планируют завершить 30 апреля.