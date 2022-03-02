В Смольном объяснили, почему у аптек Петербурга появились очереди

Глава комитета по промышленной политике Петербурга Кирилл Соловейчик признал наличие очередей в аптеках Петербурга. Однако он не связывает это явление с дефицитом лекарств.

Глава комитета пояснил, что в работе информационной системы сети АО «Петербургские аптеки» наблюдается сбой. В качестве возможной причины данного явления, как сообщает «Петербургский дневник», он назвал всплеск хакерских атак.

Кирилл Соловейчик уточнил, что препараты отпускаются по выписанным рецептам. Возникшую с вновь поступающими в аптеки лекарствами проблему планируют устранить в ближайшее время.