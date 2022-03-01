Детские санатории Петербурга снова работают

В Петербурге возобновился плановый прием пациентов в детские санатории. Согласно внесенным изменениям, разрешается оказывать плановую медицинскую помощь при санаторно-курортном лечении. В пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга уточнили, что решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации и предложил снять почти все ограничения по коронавирусу. Исключения предлагается сделать для масочного режима в закрытых помещениях и усиленной дезинфекции.