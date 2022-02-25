С подстанции скорой в поликлинике №52 собирается уйти половина врачей

В Поликлинике №52 Выборгского района Петербурга возник конфликт, который грозит учреждению потерей половину сотрудников расположенной на её базе станции скорой помощи №116. Как сообщают «Невские Новости», о своем желании уйти заявили 55 работников станции из 110.

Причиной конфликта, как сообщает источник издания, стало смещение с должности заведующей станции скорой помощи Тамары Киреевой, которая занимала эту должность с 2008 года. Все началось с чиновничьей проверки, которая прошла в учреждении из-за задержек по вызовам. Источник уточнил, что «досталось» в итоге главврачу поликлиники — Марине Тимошиной. Она же в свою очередь, решила уволить заведующую и теперь подбирает новые кандидатуры.

Сотрудники станции жалуются, что еще до официального назначения две претендентки на пост стали общаться с коллегами на повышенных тонах. Если сотрудники «проголосуют ногами» станции скорой помощи может грозить серьезный кадровый голод.