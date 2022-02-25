НМИЦ Алмазова передадут дом на улице Чайковского

Дом Е.С. Мясоедовой, являющейся объектом культурного наследия регионального значения и расположенный на улице Чайковского, передадут Национальному медицинскому исследовательскому центру имени Алмазова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Дом Мясоедовой — это пятиэтажное и в настоящее время нежилое здание общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Центру Алмазова его передадут на условиях безвозмездного использования. Соответствующий договор между администрацией Петербурга и учреждением уже заключен.
НМИЦ Алмазова планирует использовать дома Мясоедовой как дополнительную площадку для инновационных разработок.