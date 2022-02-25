Больница святого Георгия начнет прием плановых пациентов в марте

Больница святого Георгия в Петербурге возвращается к привычному режиму работы и прекращает прием пациентов с коронавирусом. С марта стационар возобновит прием по своим основным профилям: травматологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии и сосудистой хирургии.

Как пояснили в администрации Петербурга, сейчас в основном корпусе больницы проводится дезинфекция перед началом планового приема. Решение о переводе данного стационара на обычный режим работы связано с наличием тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Смольном сообщили от переходе к переходе к плановому приему родильного дома №16 и Детской больницы имени святой Ольги.