Портал «Здоровье петербуржца» запустят к вечеру

В работе портала «Здоровье петербуржца» наблюдаются затруднения. Об этом сообщили в городском Комитете по здравоохранению. В ведомстве добавили, что устранить сбой планируется к вечеру пятницы, 25 февраля.

Причину, по которой пользователи не могут попасть на сайт, в Комздраве не уточняют. Порталом «Здоровье петербуржца» горожане пользуются, чтобы записаться на прием к врачу и вызвать специалиста на дом, узнать график работы медицинских учреждений и аптек, где можно получить льготные лекарства, записи на вакцинацию от коронавируса и получения информации о диспансеризации.