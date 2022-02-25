В Петербурге будут лечить пациентов с болезнью Паркинсона по-новому

В Петербурге начали применять новую схему лечения пациентов с болезнью Паркинсона. До перехода на новую методику её в течение десяти лет исследовали врачи больницы №40 Курортного района, Первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова и Военно-медицинской академии имени Кирова.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, для лечения пациентов по новому методу закуплено 400 упаковок необходимого препарата. На закупку ушло 23,6 миллионов рублей.

В настоящее время лечение по новому методу уже проходят восемь пациентов.