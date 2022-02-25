Радиологический центр построят в Петербурге

Строительство радиологического центра при Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова (НМИЦ им. Алмазова) планируют завершить к 2024 году. Центр будет располагаться в Приморском районе Петербурга.

Как сообщается на сайте Главгосэкспертизы России, ведомство уже рассмотрело проектно-сметную документацию будущего центра и выдало положительное заключение. Новый центр будет использоваться для диагностики и лечения пациентов онкологического и эндокринологического профиля. При нем предусмотрены круглосуточный и дневной стационар для лучевой терапии.

На крыше нового здания оборудуют вертолетную площадку. А с основным зданием НМИЦ имени Алмазова центр свяжут пешеходной галереей.