В Петербурге скорая приезжает к пациентам всего за 20 минут

В 91% случаев бригады скорой помощи успевают доехать на вызов к пациентам в Петербурге в течение 20 минут. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 22 февраля за заседании городского правительства.

Уточняется, что за точку отсчета принимается не время, когда пациент или находящийся рядом человек звонит по номеру 122. 20 минут — это время от получения информации бригадой до её прибытия по адресу пациента.

Дмитрий Лисовец отметил, что время приезда скорой помощи в Петербурге сократилось по сравнению с временами до пандемии. При этом к больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями бригады успевают приехать в 99% случаев, что лучше, чем во многих других регионах.