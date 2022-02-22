Предпраздничные пробки собрались в Петербурге

Вечерние пробки во вторник, 22 февраля, собрались в Петербурге непривычно рано. По состоянию на 16:00 сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность петербургских дорог уже в 7 баллов.

Аномальная загруженность дорог, по всей видимости, объясняется предпразничным коротким рабочим днем. В центре Петербурга также много ДТП: сразу три на Лиговском проспекте, на Загородном проспекте в районе Социалистической улицы, на площади Александра Невского.

Сильно затруднено движение на Невском проспекте от Садовой улицы к площади Восстания, Садовая между Дворцовой набережной и Московским проспектом стоит в обоих направлениях. Плотно также на Дворцовом и Троицком мостах.