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Впавшую в кому на Бали петербурженку привезли в НИИ Джанелидзе

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© Фото: Baltphoto

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Врачи определятся с тактикой лечения после обследования.

Полину Стрелец, которая пострадала при столкновении гидроскутеров на Бали и сейчас остается в Коме, привезли в Петербург. Блогера доставил в Пулково медицинский борт, который приземлился 18 февраля.

В пресс-службе администрации города уточнили, что после приземления девушку привезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. С тактикой лечения врачи определятся после обследования.

На транспортировку Полины Стрелец из Индонезии потребовалось более 20 миллионов рублей. Средства выделили из резервного фонда.

Заместитель директора НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Дмитрий Кандыба отметил, что это не первый петербуржец, которого доставляют в медицинское учреждение после травм за рубежом. В Петербурге уже сложилась практика подобных спасательных операций.

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