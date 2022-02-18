Семьям погибших из-за бария в медцентре на Сикейроса выплатят компенсации

Петербуржцы, пострадавшие от применения некачественного бария при обследовании желудка в медицинском центре на улице Сикейроса получат компенсации. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пациентам, которым обследование нанесло вред здоровью, выплатят по 300 тысяч рублей. Если пострадавший получил инвалидность, выплату увеличат до 500 тысяч рублей.

Семьи погибших после обследования в Консультативно-диагностическом центре № 1 также получат компенсации. Им выплатят по миллиону рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что двоих заместителей главного врача ГКДЦ № 1, как и их непосредственного начальника, поместили под арест. Обвинение предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.