Более 55 тысяч петербуржцев родились в 2021 году

За 2021 год в петербургских родильных домах появились на свет 55 044 малыша. Главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава РФ Виталий Беженарь назвал приоритетной задачей прошедшего года помощь роженицам, инфицированным коронавирусом.

В 2021 году по сравнению с предыдущим рожениц с коронавирусом стало вдвое больше. 21 беременная скончалась из-за инфекции в Петербурге. Виталий Беженарь объяснил эту печальную статистику слишком поздней госпитализацией женщин.

Специалист также отметил, что снижение рождаемости в Петербурге по-прежнему есть. Однако, влияние этой тенденции постепенно ослабевает. В 2020-м году рождаемость в Петербурге снизилась на 6%.