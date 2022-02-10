В Петербурге пятилетней девочке попали шприцем в глаз в стоматологии

Посещение стоматологической клиники на улице Доблести обернулось для маленькой петербурженки поездкой в больницу. Как сообщает 78.ru, пятилетней девочке попали шприцем в глаз.
Ребенок дернулся во время попытки ввода местной анестезии. В итоге инсулиновый шприц попал девочке в глаз.
Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №19. Официальный диагноз звучит как колотая рана конъюнктивы правого глаза. Состояние девочки оценивается как средней тяжести.
Правоохранительные органы уже начали проверку по факту нанесения вреда здоровью маленькой пациентки.