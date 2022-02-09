Петербуржцы смогут вернуться на работу до дистанционного закрытия больничного

Петербуржцы, которые пытались закрыть больничный лист дистанционно, но пока не дождались ответа, могут все равно идти на работу. Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева на пресс-конференции «Интерфакс».

Эксперт отметила, что информация о закрытии больничного листа может поступить «задним числом». Однако, пациенту в любом случае не запретят выходить на работу, если он хорошо себя чувствует.

По словам Ларисы Соловьевой, задержки с поступлением информации возможны, так как система работает всего несколько дней.