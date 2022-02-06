Болеющих петербуржцев отвезут на КТ на такси

Петербуржцы с подтвержденным коронавирусом, а также подозрением на него смогут воспользоваться такси, чтобы доехать до медицинских центров, в которых делают компьютерную томографию. Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению, в городе заключены соответствующие контракты ос службами такси.

Заказать поездку на такси можно только при наличии направления на процедуру томографии. Для вызова машины горожанам нужно позвонить по телефонам 8 (812) 328–00–00 и 8 (812) 329–00–00.

Как уточнили в Комздраве, сделать КТ в Петербурге можно в девяти медицинских центрах. В среднем от назначения до проведения процедуры горожане проводят в ожидании от двух до четырех суток.